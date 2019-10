Nuovo look per piazza Morlacchi

Piazza Morlacchi è destinata a diventare un altro salotto buono di Perugia con maggiori spazi per gli studenti, marciapiedi più ampi, nuova segnaletica e arredo. Sono questi i punti cardine ribaditi ieri dal sindaco Andrea Romizi nel corso della prima riunione tecnica per verificare la fattibilità della sua idea di rinnovare tutta quell’area, frequentata da universitari, turisti e residenti. Prematuro parlare di tempi e costi ma il progetto di fondo c’è tutto: un restyling completo della piazza per renderla più vivibile sia al popolo dell’ateneo, spesso costretto a sedersi per terra perché mancano le panchine, sia agli altri utenti che devono passare per marciapiedi stretti e poco agibili.

