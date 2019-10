Supersonic, la discoteca chiude dopo cinque anni

Cinque anni di attività con oltre 400 eventi, tra concerti live di gruppi provenienti da tutta Italia e serate a suon di musica commerciale e dj set. Lunedì scorso, dopo mesi di silenzio, il comunicato via Facebook che annuncia la chiusura del Supersonic Music Club di Foligno. “Amiche e amici, scriviamo questo post per comunicarvi che purtroppo il Supersonic Music Club non riaprirà le sue porte per la stagione 2019/20".



Servizio integrale a cura di Gabriele Grimaldi sul Corriere dell'Umbria del 5 ottobre