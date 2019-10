Esposto alla Procura della Repubblica da parte del gruppo Civica Piegaro per denunciare le gravi condizioni in cui versano il castello, la chiesa e il convento annesso di Cibottola ormai in completo stato di abbandono. “Sono più di cinque anni – spiega il capogruppo Augusto Peltristo - che la nostra lista si sta battendo per far rivivere l’antico borgo di Cibottola, patrimonio culturale, storico e paesaggistico del nostro comune così da permettere a tante persone di visitarlo e viverlo, ma ad oggi i vari proprietari, il Comune di Piegaro in primis, la Diocesi di Perugia e i privati, non sono intervenuti a risolvere la grave situazione di abbandono e pericolo per l’incolumità pubblica in cui versa questo castello e, cosa più grave nonostante i nostri continui avvisi, nessuno ha cercato di risolvere la problematica”. “Per ottenere le necessarie e dovute risposte – fa sapere Peltristo – e trovare le probabili soluzioni per il borgo di Cibottola, abbiamo interessato la Procura della Repubblica in modo da accertare se sussistono le fattispecie di omissione di atti d’ufficio, di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina e danneggiamento al patrimonio storico nazionale, oltre ad altre fattispecie di reato che verranno eventualmente ravvisate nei fatti rappresentati”.

“Ad oggi – aggiunge Peltristo - nonostante i plurimi solleciti, il sindaco di Piegaro non ha ancora adottato i provvedimenti contingibili e urgenti dovuti, nonostante il persistere e l’aggravarsi della situazione di pericolo, ne ha risposto per esporre le ragioni del ritardo”.

“Come ben sa il gruppo Civica Piegaro – fa sapere il sindaco di Piegaro, Roberto Ferricelli – il castello di cui si denuncia il degrado è di proprietà privata, così come il convento. La sicurezza è garantita dal fatto che tutta la zona è stata recintata con interdizione di accesso. Tutti vorremmo che questo splendido borgo tornasse a poter esser visitato e come amministrazione continuiamo a investirci. E’ infatti partita la gara per l’assegnazione dei lavori di ristrutturazione della torre civica, con sistemazione della piazzetta antistante, su cui verranno investiti 80mila euro provenienti dal Puc3; lavori che la renderanno di nuovo fruibile al pubblico”.