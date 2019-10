Segnalazioni in centro e nei quartieri “Tanti topi in varie zone della città”

Ratti che camminano indisturbati per le vie del centro città. In tanti li hanno notati, tanto che la notizia, documentata da diversi cittadini con diversi scatti, è rimbalzata fino a diventare un argomento da decine e decine di commenti anche sui social. Un problema che purtroppo affligge la città da sempre e per il quale, nonostante le operazioni di derattizzazione che periodicamente vengono compiute, non si è mai riusciti a venire a capo. A segnalare la presenza di topi di grosse dimensioni in centro, un cittadino, Angelo Chiucchi, che ha pubblicato una foto in cui vede un topo nei pressi di un cestino portarifiuti al Trivio, in pieno centro. a le segnalazioni non mancano anche per quanto riguarda altre zone cittadine. Perché se la presenza dei ratti è ben conosciuta per i vicoli del centro storico, anche le prime periferie conoscono bene il fenomeno. A partire dalla zona di via Piave. In particolare, come afferma Maria Pia Morici, “anche in via Isonzo, nei pressi del fosso” dove la poca pulizia dell'area a causa dei rifiuti non aiuta. Stesso problema viene segnalato da Paola Desideri in via Gabriele Crescimbeni, nella zona che si trova nei pressi dei Canapè. Diverse segnalazioni invece arrivano dall'area del centro commerciale Agorà. In particolare ad affermarlo sono Simona De Bartolo e Donatelli Pierangeli che segnalano la presenza di tantissimi ratti nei pressi della zona ad alta densità residenziale che circonda il centro commerciale. Lorella Renzoni, invece, parla della presenza di questa insidiosa tipologia di animali nella principale frazione folignate. “A Sant'Eraclio – afferma Renzoni - proprio davanti alle scuole siamo pieni. I ratti sono grandi quasi come i gatti. Ho telefonato anche in Comune circa un mese fa ma ancora nulla di fatto”. Una problematica che negli scorsi anni era stata segnalata in maniera massiccia anche nel quartiere residenziale di Prato Smeraldo dove diversi ratti erano stati notati proprio di fronte il plesso scolastico.