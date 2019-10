Quintana della solidarietà, i precedenti delle Giostre straordinarie

Quella di domenica, non sarà la prima edizione straordinaria della Giostra della Quintana (guarda le foto della presentazione). In sei specifiche occasioni, infatti, la macchina organizzativa della Quintana si è messa in moto per organizzare un evento che prescindeva dai canonici calendari della manifestazione. La prima edizione straordinaria della Quintana (e forse la più importante) andò in scena il 21 agosto del 1960, quando i binomi quintanari, ma anche tutti i personaggi del corteo storico, furono invitati a Roma dagli organizzatori dei giochi olimpici.



Servizio integrale a cura di Guglielmo Castellano sul Corriere dell'Umbria del 3 ottobre