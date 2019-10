Sei auto rigate nella notte

“E’ la terza volta che si verificano episodi del genere in appena due settimane. Bisogna fermare questi delinquenti, che si divertono a rigare le auto in sosta con un chiodo o addirittura con una semplice chiave. E non si rendono conto delle pesanti conseguenze. Siamo stufi, servono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine”. Lo sfogo è di uno dei residenti di via Caboto, a Foligno. Che, insieme ad altre cinque persone che abitano lungo la stessa via, si è ritrovato l con la macchina rigata. I fatti denunciati alla polizia.

