"Apriamo il locale nonostante le minacce"

Domani pomeriggio, giovedì 3 ottobre, alle ore 17 verrà inaugurato a Umbertide il nuovo Menchetti Point in via Gabriotti (ex Pomarancio). Dopo Città di Castello è il secondo punto vendita Menchetti in Valtiberina, gestito sempre dai quattro soci di Città di Castello: Giulio Franceschini, Chiara Giovannini, Alessio Giornelli e Matteo Giornelli. Il locale funzionerà con i prodotti tipici dei punti Menchetti: pane, pizza, pasticceria, aperitivi e pranzi veloci.

“Nonostante le missive anonime minatorie pervenuteci – dicono i soci in riferimento agli spiacevoli fatti avvenuti allorchè venne annunciata l'intenzione di aprire un Menchetti Point a Umbertide - riteniamo di poter offrire nel comune di Umbertide un'opportunità di crescita anche per i giovani assunti nello staff”.

Una lettera di minacce, ovviamente anonima, venne indirizzata alla società (LEGGI).

Servizio concreto sul Corriere del 2 ottobre