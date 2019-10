Droga, nell'ultimo anno sequestri in calo del 66 per cento

In Umbria, nel 2018, i sequestri di sostanze stupefacenti sono calati del 66,64 per cento rispetto all’anno precedente, passando dai 221,34 chilogrammi di droghe sequestrate, ai 73,84 dell’ultimo anno. E’ uno dei dati più significativi contenuti nella relazione annuale della direzione centrale per i servizi antidroga, “Stato e andamento del narcotraffico in Italia”.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 2 ottobre