Pd, Verini ci ripensa: niente multe

Multa ai piddini voltagabbana, il commissario Walter Verini fa dietrofront: “Non è un’imposizione, chi vuol ripensarci può farlo”. Ma i termini della scrittura privata fatta firmare ai 20 candidati Dem alle regionali del 27 ottobre sono perentori. E lo smentiscono: si tratta di “obblighi” che si applicano “nell’atto di accettare la candidatura”. L’atto è contro autografato dal tesoriere Paolo Coletti.

E ieri Luigi Zanda, tesoriere nazionale, intervistato dall’Huffingtonpost, ha demolito la multa di Verini definendola “un errore”, a più riprese, uno sbaglio “ancor più grave perché rivolta a consiglieri eletti con le preferenze, indicati dagli elettori”. Dopo le polemiche e gli attacchi dal Pd nazionale il reggente umbro cambia versione: “E’ un accordo morale, volontario, che fa onore a chi l’ha sottoscritto”, dice Verini. “Si tratta di una proposta nata al nostro interno, un patto politico-morale, non certo un vincolo sanzionatorio. Essendo su base volontaria tra candidato e partito, un candidato che volesse ripensarci, potrebbe farlo. Perché è stata una scelta condivisa, non una imposizione”.

Senonché, nel testo originale del contratto privatistico in questione, che pubblichiamo, i temini sono differenti. “In caso di adesione a un altro gruppo e/o adesione a un altro partito politico nel corso della legislatura” il candidato Pd risultato eletto, oltre alle atre somme dovute e versate, “si impegna al versamento a favore del Pd dell’Umbria dell’ulteriore somma pari a euro 30 mila, quale risarcimento forfettario per il discredito e il danno di immagine procurato al Pd Umbria”. C’è anche un obbligo di riservatezza. L’obiettivo è “disincentivare pratiche politiche come trasformismo, carrierismo personale lesive dell’immagine del Pd e dell’impegno politico complessivamente considerato”. Uno dei candidati sottoscrittori, Marco Vinicio Guasticchi, alla domanda se la sottoscrizione dell’atto sia stata una condizione necessaria per essere candidati, risponde così: “Era lapalissiano”. Altro che facoltativo. C’è chi solleva dubbi sulla legittimità della procedura.

Lo “scritto” ufficiale della candidatura siglato dal notaio, Claudia Pelillo, non riporta questo allegato. Anzi: lì è specificato che tutti gli impegni economici valgono fino a quando l’eletto resta nel gruppo Pd. Per l’ex assessore regionale e docente di diritto, Antonio Bartolini, l’atto “è nullo” perché in contrasto con la Costituzione. E’ un vincolo di mandato. C’è anche l’articolo 57 dello Statuto regionale. Alessandro Sterpa, docente di diritto all’università della Tuscia,cita l’articolo 4 della legge 165 del 2004 di attuazione dell’articolo 122 della Costituzione, per cui “le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del presidente della giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali, tra cui il ‘divieto di mandato imperativo”. “Anche se in realtà”, spiega Sterpa, “basterebbe l’articolo 68 della Costituzione in chiave di principio costituzionale”. “Eppure l’Umbria è piena di costituzionalisti”, ironizza dopo aver confutato la bontà giuridica del “rimborso risarcitorio”. Per il caso della multa si dimette il segretario provinciale Pd di Terni Paolo Silveri: “Sono in totale disaccordo con Verini”, le sue parole.

Alessandro Antonini