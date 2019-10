Maltratta la compagna, condannato ex poliziotto

Due anni e quattro mesi di reclusione. E’ la condanna inflitta dal giudice a un 61enne (ex poliziotto ora in pensione) accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo, secondo quanto emerso, avrebbe reso un inferno la vita della giovane compagna (e di sua figlia, minorenne) che lo voleva lasciare. Tra l'altro avrebbe allungato le mani anche sulla ragazza.

