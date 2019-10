Venditore abusivo stangato con 5 mila euro di multa

Vende oggetti per cellulari senza alcun tipo di autorizzazione. Venditore abusivo multato per 5 mila euro. Era stato sorpreso dagli agenti della polizia locale di Foligno a vendere in strada cover per apparecchi di telefonia mobile, pellicole protettive per gli schermi e anche diversi cavetti Usb. Naturalmente senza avere alcuna autorizzazione. Il fatto risale a diverso tempo fa. Da qui il verbale e la multa che l’uomo (originario del Bangladesh e da molti anni residente in una via del centro storico) non ha però mai onorato. Così, proprio in questi giorni, su segnalazione del Comando della municipale, è scattata l’ordinanza del Comune nei confronti dello straniero. Con immediata sanzione amministrativa di ben 5 mila euro (più le spese di notifica) da liquidare entro trenta giorni.