Stroncato da un malore durante la crociera

Un ingegnere amerino è morto mentre era in crociera sulla Costa Pacifica in navigazione verso Tenerife. Si tratta di Marcello Coia, 71 anni, originario di Amelia, ma residente da anni a Giulianova, in provincia di Teramo. L'uomo è stato trovato morto sul letto della sua cabina. Inutili i soccorsi. La morte sarebbe riconducibile a un malore improvviso, un infarto che non gli ha dato scampo. Ora si attende il rimpatrio della salma in Italia.