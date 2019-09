Conte ad Assisi per la festa di San Francesco

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna in Assisi in occasione della festa di San Francesco, Patrono d’Italia. Lo fa per una festa che vede coinvolte tutte le scuole di ogni ordine e grado alla luce della legge che ha dichiarato proprio il 4 ottobre Giornata di dialogo e di fraternità tra fedi e culture diverse. Forti la sua devozione a San Francesco e il legame con la città dove era venuto anche l’anno scorso per la stessa occasione e in primavera per la visita dei reali di Giordania e la cancelliera Angela Merkel. Ad offrire l’olio che alimenta la lampada che arde sulla tomba di San Francesco sarà la Toscana, a nome dell’Italia intera e a presiedere la celebrazione, ci sarà l’arcivescovo metropolita di Firenze, originario di Foligno Giuseppe Betori. La giornata si concluderà con la benedizione all’Italia e al mondo con la Chartula di San Francesco.

