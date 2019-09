E' umbra la migliore sommelier dell'anno

CALCIO SERIE B

Perugia a Empoli, altre rotazioni. Oddo: "Dobbiamo essere consapevoli ma umili" - IL VIDEO

Altro ex, altro big match, altro esame per questo Perugia lanciatissimo che vuole confermarsi squadra da corsa. Davanti avrà un Empoli partito con l’idea di tornare immediatamente in A evitando i play off. Una missione per niente semplice per l’ex grifone Bucchi dopo aver fallito l’obiettivo la scorsa stagione a Benevento. Stasera alle 18 si affrontano due squadre in forma, con gli stessi punti e ...