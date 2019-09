Sorpresi con 5,5 chili di droga: arrestati

La polizia ha arrestato due 24enni gambiani, entrambi regolari sul territorio nazionale e privi di precedenti per reati in materia di stupefacenti, sorprendendoli con 5,5 chili di marijuana.

Per giorni, i poliziotti della squadra mobile, hanno censito gli spostamenti dei viaggiatori, per via ferroviaria o tramite autobus, fino a quando, i loro sforzi non sono stati premiati.

Quel giorno, infatti, agli investigatori non è sfuggita la partenza in treno per Roma di due giovani africani che avevano al seguito, rispettivamente, un grosso zaino ed un borsone apparentemente vuoti.

I poliziotti hanno deciso di monitorare il viaggio di ritorno dei due stranieri, con servizi mirati sia presso la stazione di Fontivegge che in relazione agli autobus che, quotidianamente, coprono la tratta da Perugia a Roma e viceversa.

Nel primo pomeriggio, è stato intercettato a Perugia un autobus a bordo del quale c’erano proprio i due individui sospetti notati in mattinata.

I due gambiani custodivano negli stessi zaini vuoti alla partenza cinque grossi involucri contenenti, complessivamente, circa 5,5 chili di marijuana.

Pertanto, i poliziotti hanno sequestrato lo stupefacente ed arrestato in flagranza i due giovani per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per i due arrestati, si sono subito spalancate le porte del carcere di Capanne.