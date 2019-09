Braccio incastrato nella canna fumaria: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti a Lisciano Niccone, per soccorrere un uomo, un cittadino belga ma residente da anni a Lisciano, rimasto con un braccio incastrato nella canna fumaria di una stufa a legna. Secondo quanto si apprende, l'episodio è avvenuto durante la pulizia della canna: il braccio è rimasto incastrato a causa della caduta di alcuni detriti e per liberarlo i vigili del fuoco hanno dovuto rompere la canna fumaria esternamente e rimuovere i detriti che lo trattenevano. Sul posto anche il 118, anche se, per fortuna, non sono state necessarie medicazioni.