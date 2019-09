Per il battesimo della figlia fanno un regalo all'ospedale

Hanno utilizzato i soldi del battesimo per fare un regalo all'ospedale. Trenta sedie tutte colorate renderanno più confortevole la sala di attesa di neonatologia dell’ospedale di Perugia. A donarle mamma Letizia e papà Simone, residenti a Magione, genitori della piccola Isabel Mezzasoma, che è stata ricoverata per alcuni giorni proprio in quel reparto. “Nella nostra breve permanenza nel reparto di neonatologia – raccontano – ci siamo resi conto della carenza di sedie vicino all’incubatrice per consentire ai genitori di stare comodamente vicini ai propri figli". Da qui la decisione di regalare le sedute.

