Parco Beverly Pepper, vandali rompono staccionate

Vandali in azione al parco Beverly Pepper inaugurato appena dieci giorni fa. Che il ristrutturato parco della Rocca, ora divenuto parco Beverly Pepper, fosse un obiettivo invitante per i vandali, sempre numerosi ed in costante attività anche a Todi, era prevedibile, ma si sperava che il consistente intervento fatto sul parco, lo avrebbe salvaguardato almeno nei primi giorni e invece no.



Servizio integrale a cura di Aldo Spaccatini sul Corriere dell'Umbria del 24 settembre