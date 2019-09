Scontro fra auto e moto, grave giovane

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo l'Apecchiese. La squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello e i sanitari del 118, sono intervenuti intorno alle 17.30 sulla statale nei pressi della pista da motocross La Trogna, per un incidente stradale tra una moto ed una vettura. Il conducente della moto è stato soccorso e trasferito all'ospedale a Perugia in elisoccorso. Qui, il giovane, è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.