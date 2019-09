Sorpresa alla guida con la patente scaduta da 7 anni

Viaggiava in auto, ma la sua patente di guida era scaduta da sette anni. Fermata e sanzionata dagli agenti della polizia locale di Sansepolcro una 55enne residente a Citerna. Tutto ciò è stato possibile grazie alle telecamere “lettura targhe” che l’amministrazione comunale biturgense ha installato nei vari accessi alla città: in questo caso nei pressi dello svincolo della E45. La vettura, infatti, risultava con l’assicurazione scaduta da oltre sei mesi e la revisione non effettuata. La 55enne di Citerna, accortasi del controllo, ha tentato la fuga lungo via Bartolomeo della Gatta ma è stata ben presto raggiunta da una pattuglia in servizio della polizia municipale. Da approfonditi controlli, infatti, è risultato che la stessa conducente aveva pure la patente di guida scaduta da ben sette anni. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e la donna sanzionata.