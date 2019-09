Ruba collana ad anziano con la tecnica dell'abbraccio: denunciata

Una bella ragazza di origini rumene è riuscita a rubare una catena dal collo di un 85enne con la tecnica dell'abbraccio. L'uomo si trovava all’interno del cimitero monumentale di Città di Castello per far visita ai propri defunti ed è stato avvicinato da un’avvenente ragazza la quale ha iniziato a parlare con lui in tono confidenziale raccontando addirittura di essere una sua lontana parente.

La ragazza si è intrattenuta con l’anziano per qualche tempo all’interno del cimitero e all’atto del saluto lo ha abbracciato caldamente per poi allontanarsi. Solo quando è tornato a casa l’anziano uomo si è accorto di non aver più al collo una catena in oro giallo con crocefisso per un valore di oltre quattro mila euro. L'uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri i quali si sono messi subito al lavoro per cercare di rintracciare la donna. E' stata individuata una giovane ed avvenente ragazza 26enne, cittadina di origine rumene, responsabile del furto ai danni dell’uomo di Città di Castello che è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica.