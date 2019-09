Controlli a tappeto dei carabinieri: denunce e segnalazioni

Venti pattuglie dei carabinieri, hanno proceduto nel territorio di Spoleto al controllo di circa 100 veicoli e di oltre 120 persone. Varie sono state le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada. Spicca la denuncia di una donna, già gravata da precedenti di polizia, alla guida in stato di ebrezza alcolica. Nei luoghi della movida, i controlli hanno permesso di denunciare in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un senegalese incensurato, nella cui abitazioni sono stati rinvenuti 15 grammi di marijuana. Altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti varie. Un 56enne originario di Giano dell’Umbria è stato poi denunciato per omessa denuncia del luogo di custodia delle armi, pur legittimamente detenute