Preso il ladro di oggetti sacri, anche otto denunce

Furti a raffica ad Assisi, ma anche Magione, Tuoro sul Trasimeno, e Umbertide. Oggetti antichi e preziosi, sacri (pregiati manufatti di natura devozionale con preziose reliquie di Santi) e profani (monili in oro, moto antiche, triciclo e bici dell’800) per un valore di circa 100 mila euro. A compierli L.G., 44enne sardo da anni residente in Umbria.

Oltre al ladro, ai domiciliari, denunciate altre otto persone.