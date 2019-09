Lite tra vicini finisce a coltellate

Vicini finiscono a fare a coltellate per un parcheggio “sbagliato”. L’assurda storia arriva da Petrignano di Assisi dove, qualcuno ha rischiato grosso. Perché il coltello era uno di quei coltellacci da cucina buoni per affettare la carne. E invece, in un primo momento, era stato portato fuori di casa per squarciare le ruote della macchina. Quello di ieri non era il primo episodio che ha interessato i due residenti della frazione assisiate. Infatti, solo lunedì pomeriggio, gli agenti del commissariato erano già intervenuti nello stesso posto per sedare una lite tra gli stessi due protagonisti.





Servizio completo sul Corriere del 18 settembre