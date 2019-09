Trovano portafoglio pieno di dollari ed euro e lo restituiscono

Hanno trovato un portafogli con 850 euro e 2.500 dollari in contanti: un gruppo di tifernati non c’ha pensato due volte e lo ha consegnato ai carabinieri. Il gruppo di tifernati era in vacanza a Venezia in occasione del Festival del Cinema, fra loro anche Antonello Capecci e, tutti insieme, hanno stupito i militari veneziani con un gesto dal grande valore simbolico. I tifernati, infatti, erano in visita a Murano quando hanno trovato per terra un portafoglio contenente 850 euro 2.500 dollari in contanti e un numerose carte di credito appartenenti ad un cittadino straniero e li hanno subito riconsegnati ai carabinieri della stazione di Murano.