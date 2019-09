Rumeno bloccato mentre scavalca un balcone

Una donna lo ha visto arrampicarsi e scavalcare un balcone al primo piano di un condominio del centro di Terni, venerdì 13 settembre, e ha chiamato il 113. Sul posto la squadra volante che ha bloccato l’uomo in stato confusionale. Si tratta di un rumeno di 46 anni, con un precedente penale per ubriachezza molesta, che è stato denunciato per violazione di domicilio ed è stato allontanato da Terni con la misura del divieto di ritorno per tre anni, firmata dal questore Antonino Messineo.