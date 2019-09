La Regione diffida la Vetreria cooperativa piegarese

Non ha reso noti i dati di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e per questo la Regione ha presentato una diffida contro l'azienda. La vicenda riguarda la Vetreria di Piegaro che ora ha quindici giorni di tempo per la trasmissione dei dati in via telematica all'Arpa così come richiesto.

Servizio completo nell'edizione dell'11 settembre del Corriere dell'Umbria