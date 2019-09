Sanità, archiviate le accuse contro Esposito

Il gip del tribunale di Perugia ha archiviato le accuse contro la professoressa Susanna Esposito, come richiesto dalla Procura.L'ex primario di pediatria del Santa Maria della Misericordia era stata indagata dopo l'esposto della commissione disciplinare dell'azienda ospedaliera, che l'aveva anche sospesa dal servizio per presunte irregolarità nelle presenze. Ma, come era emerso nella maxi- inchiesta sui concorsi truccati in ospedale, Esposito era stata oggetti di "ritorsione" da parte dei dirigenti che poi sono finiti implicati nell'indagine perché si era rifiutata di sottostare ai loro voleri. Non solo, Esposito aveva a sua volta, depositato una controquerela. Dopo la sospensione ha impuganto il provvedimento e la questione è ancora pendente. Inoltre la professoressa, che ormai ha lasciato Perugia per andare a dirigere la pediatria di Parma, ha chiesto un milione di euro di danni all'azienda ospedaliera.