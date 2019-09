Pugno mortale, chiesti 8 anni per Cristian Salvatori

Otto anni di reclusione. E' quanto ha chiesto il pm, Vincenzo Ferrigno, nei confronti di Cristian Salvatori, il 34enne nursino al processo per omicidio preterintenzionale per la morte dell'amico Emanuele Tiberi, avvenuta a luglio dello scorso anno, dopo che lo stesso imputato lo aveva colpito con un pugno in testa. Era notte fonda, i due erano insieme ad altri amici per il corso del bordo terremotato, qualche bicchiere di troppo e, forse una stupida sfida, finita nel peggiore dei modi. Salvator colpisce Tiberi alla testa che cade, batte la testa e poche ore dopo muore. Il processo è tutt incentrato sulla dinamica di quei tragici istanti e dell'importanza che il colpo sferrato da Salvatori ha avuto nel prosieguo degli eventi. Per l'accusa il pugno è stato decisivo: di li la richiesta di 8 anni di carcere. Per la difesa invece il colpo - uno schiaffo forte e non un pugno - è stato una concausa. Dopo la discussione di ieri, si torna in aula venerdì per le repliche e la sentenza.