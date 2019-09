Finisce fuori strada con l'auto, grave giovane

Sbanda con l'auto nella notte (era l'una) ed esce di strada. Un giovane di 21 anni è rimasta ferito in maniera grave in un incidente stradale a Gubbio, in località Acqua sulfurea, nei pressi del bivio per Villa Castelli. Il ferito, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Perugia, dove gli è stato riscontrato un politrauma. È stato ricoverato in Rianimazione. Oltre al 118 sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.