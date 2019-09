Evade dai domiciliari, incastrato da un selfie

Era ai domiciliari alla Comunità Incontro di Amelia, ma postava selfie su Facebook in cui metteva in bella mostra il braccialetto elettronico alla caviglia mentre si divertiva in qualche locale della zona. Tanto è bastato agli investigatori del commissariato Prenestino per denunciare l’uomo all’autorità giudiziaria che ha emesso un’ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere. La misura è stata eseguita dagli uomini del commissariato romano ad Amelia.