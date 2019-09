Auto si scontra con un trattore, giovane ferita

Incidente stradale con una persona ferita e disagi alla circolazione. Lo scontro è avvenuto nella giornata di giovedì 5 settembre sulla Sr 3bis in località San Maiano, nel comune di Città di Castello. Secondo una prima ricostruzione, una autovettura Toyota Yaris condotta da una ragazza di venti anni residente a Umbertide, mentre percorreva la strada in direzione Città di Castello, giunta all'incrocio con la strada comunale di Seripole in località San Maiano, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è scontrata frontalmente con un trattore agricolo con rimorchio. Un ragazzo tifernate, anch'egli ventenne, era alla guida del mezzo. Sono subito scattati i soccorsi. la polizia locale ha effettuato i rilievi di legge per arrivare a ricostruire la dinamica del sinistro. E’ intervenuta anche una ambulanza del 118, con i sanitari che hanno soccorso la ragazza.

La conducente dell'auto è stata quindi trasportata all'ospedale di Città di Castello per accertamenti sanitari. Il traffico, a causa dell’incidente, ha subito rallentamenti per un’ora circa.