Trattore si ribalta, un ferito

Un ferito a Gubbio a seguito del trattore che si è ribaltato. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 18 di giovedì in località Colonnata per un trattore che si è ribaltato a seguito di una manovra errata. Secondo quanto si apprende, l'urto con una colonna, ha provocato il crollo di una struttura adibita a rimessa agricola e l'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è rimasto ferito in maniera lieve.