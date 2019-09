E45, lavori in corso: nuove chiusure

Lavori in corso e posa del materiale sotto il viadotto Tevere IV, pochi chilometri a nord del confine con l’Umbria: E45 chiusa al traffico per cinque weekend tra Valsavignone e Canili di Verghereto. Sarà interessata solamente la corsia nord, ovvero quella in direzione di Cesena. Provvedimento che è stato necessario attuare per eseguire l’intervento previsto, oltre che per calare dall’alto il materiale da utilizzare in fase di riqualificazione dello stesso viadotto; la zona, oltre che essere ampia si presenza pure impervia e rocciosa in alcuni punti. Creare piste di accesso per il passaggio di mezzi pesanti per tutte e 35 le pile diventava una cosa complessa. Proprio in queste ore Anas, ente gestore dell’arteria, sta predisponendo l’ordinanza di chiusura della carreggiata nord: sarà probabilmente dalle 20 del sabato fino alle 8 della domenica.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 5 settembre