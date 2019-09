Fune tesa in mezzo alla strada

Una fune tesa da una parte all’altra tra due estremità di una strada cittadina. E' accaduto a Foligno dove una corda è comparsa legata tra un cancello di una casa disabitata in via Lazio e un punto del parco di Prato Smeraldo. Il gesto avrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi, ad accorgersene e a lanciare l'allarme una residente. Non si tratterebbe dell'unico episodio pericoloso verificatosi in zona.

