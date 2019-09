Edicole sacre prese a sassate

Non hanno trovato di meglio che prendere a sassate alcune edicole votive. E' successo ad Assisi in via della Francesca, all’incrocio con via Cantico delle Creature e via Salette, sotto San Damiano e in via Ospedale delle Pareti in località San Pietro Campagna, nella zona del canile di Ponte rosso. In entrambe le zone non ci sono telecamere. A segnalare quanto accaduto alcuni cittadini.

Servizio completo nell'edizione del 5 settembre sul Corriere dell'Umbria