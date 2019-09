Come votare le finaliste umbre

Le tre ambasciatrici della bellezza umbra sono in lizza per conquistare un titolo nazionale e, ovviamente daranno battaglia in passerella per la corona di Miss Italia. Giorgia Vitali 18 anni di Perugia (Miss Rocchetta Bellezza) è in gara con il numero 63 quindi, per votarla venerdì sera bisognerà comporre il numero 894.425 seguito dal 63. Se si vota con il cellulare il numero da compiere è il 475.475.0 sempre seguito dal 63. Linda Volpi 19 anni di Città di Castello (Miss Eleganza) Miss Italia ha invece il numero di gara 35, per cui i numeri saranno l'894.425-35 da telefono fisso, e il 475.475.035 da mobile. Per votate Leila Rossi, 18 anni di Città di Castello che ha conquistato nella finale di Perugia la corona di Miss Umbria e che a Jesolo è in gara con il numero 11 bisognerà comporre l'894.425-11 e da mobile il 475.475.011.