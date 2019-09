Concorso irregolare, Adisu smentisce

“Nessun conflitto di interessi, il concorso per dirigenti è in regola, il consigliere De Vincenzi è stato tratto in inganno da un errore materiale”. Così fa sapere l’Agenzia regionale per il diritto allo Studio in risposta alla nota diramata martedì 3 settembre dal consigliere regionale Sergio De Vincenzi (Misto-Un) con la quale ha rilevato irregolarità sul concorso per un posto di dirigente economico-finaziario a tempo indeterminato indetto proprio da Adisu. Secondo De Vincenzi dagli atti emerge chiaramente un conflitto d’interessi in quanto lo stesso dirigente “a tempo determinato” che ha firmato l’ammissione dei candidati è esso stesso tra questi ultimi. Ma Adisu in una nota dell’amministratore Maria Trani chiarisce: “Quanto evidenziato dal consigliere regionale Sergio De Vincenzi non corrisponde al vero.

(Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 4 settembre 2019)