Test di medicina: cultura facile, chimica difficile

Oltre mille giovani aspiranti medici hanno affrontato martedì 3 settembre, al centro Umbriafiere di Bastia Umbra, il test per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana dell'Università di Perugia. “Il concorso si è svolto nella massima regolarità. Abbiamo assicurato chiarezza e trasparenza, i giovani hanno lavorato bene”, ha dichiarato il presidente della commissione Francesco Grignani, che ha fornito una serie di dati: “Su 1150 iscritti si sono presentati in 1097, un’assenza di circa il 5%. La presenza femminile era superiore a quella maschile e la maggior parte dei candidati erano umbri. Molti sono venuti dalla Puglia e dalla Sicilia, meno – in controtendenza con gli anni passati – dalla Calabria”.

