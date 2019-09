Festa per la superfamiglia: cinque generazioni

Nella chiesa di Santa Maria Assunta, ad Arrone,domenica 1 settembre 2019 è stata festa grande. Non a caso c’era anche il sindaco, Fabio Di Gioia, per rendere omaggio alla piccola Asia, tre mesi, ma anche al resto della famiglia, con in testa la “super nonna” Torinda Marini, 94 anni, felice come non mai per il battesimo dell’ultima arrivata di cui è, in pratica, la trisavola.

Arrone ha fatto festa a questa super famiglia, cinque-generazioni-cinque unite come non mai, con stragrande prevalenza di donne e solo qualche uomo, escludendo gli “acquisiti”, che hanno consentito di far progredire l’albero genealogico.

Partiamo proprio da nonna Torinda, novantaquattrenne perfettamente lucida e, di fatto, capostipite della famiglia, una vita passata a coltivare i campi, sempre nella zona di Arrone, tanto da essere ancora iscritta all’associazione dei coltivatori diretti.

Dal suo matrimonio è nato un figlio maschio ed una femmina, Adele Orsini, che oggi ha 73 anni e posa accanto a lei nella foto del battesimo di ieri. Adele nella vita si è dedicata alla casa ed ai tre figli avuti, due femmine e un maschio, ovvero la primogenita Simonetta, Michela e Cristiano. A sua volta Simonetta Sperandio, che di anni ne ha 53, e gestisce un negozio ad Arrone, è diventata mamma di altre tre figlie femmine: Federica, 25 anni, Alessia, di 15, e Melania Rossi, che ne ha 27 ed ha dato alla luce, ancora, la “nidiata” che costituisce la quinta generazione della famiglia.

Ecco quindi Lucia (4 anni), Giulia (2) e la piccola Asia Di Giuli, che ieri è stata battezzata dal parroco, don Davide Travagli, al compimento del terzo mese di vita.

