Scontro alla rotatoria, auto si ribalta più volte

Incidente nella tarda serata di venerdì 30 agosto alla rotatoria tra viale Vittorio Veneto, via Leopoldo Franchetti, via Carlo Livero. L’impatto si è verificato a Città di Castello, tra una Bmw 525 e una Lancia Y che per l'urto si è ribaltata più volte. Alla guida dell'utilitaria una giovane che ha riportato alcune fratture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dall'abitacolo e i sanitari del 118 che dopo le prime cure hanno trasportato la paziente all'ospedale di Città di Castello. A ricostruire la dinamica dell'incidente gli agenti della volante del commissariato. Traffico in tilt per un'ora.