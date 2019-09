Lacrime e dolore per l'addio a Matteo Nulli

Si sono svolti nella chiesa di San Giovanni Battista i funerali di Matteo Nulli, morto in un incidente stradale con la moto lunedì 26 agosto. Marsciano si è fermata per l'ultimo saluto al trentottenne. La bara, avvolta nei colori del suo Rione Cerro, è stata portata a spalla dagli amici. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia offrendo il proprio conforto. Le commoventi parole della fidanzata Simona: "A giugno del prossimo anno ci saremmo sposati proprio qui, dove oggi, invece, siamo venuti per dirti addio. Veglia su tutti noi fai buon viaggio e affronta tutto con il sorriso come hai sempre fatto”.