Terremoto, sensori innovativi sulla basilica di San Francesco

Si chiama Quakebots ed è un sistema di monitoraggio vibrazionale in tempo reale per edifici pubblici e privati. E’ stato creato da una start up nata a Roma nel 2016, la Wise Robotics, e dallo scorso mese di ottobre monitora costantemente le volte della basilica superiore di Assisi, attraverso sei centraline. Da due mesi, inoltre, questo sistema innovativo è stato installato anche alla basilica di Santa Maria degli Angeli, con tre centraline.



Servizio integrale a cura di Jacopo Barbarito sul Corriere dell'Umbria del 1 settembre