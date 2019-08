Uso di cocaina tra i giovani, in venti nei guai

Venti giovani nei guai per la cocaina. Controlli straordinari dei carabinieri in occasione della Palio di Valfabbrica. Il bilancio parla di quattro persone denunciate, un’autovettura recuperata e tre grammi di cocaina sequestrati. Segnalati venti giovani consumatori di droga. I militari hanno deferito all’autorità giudiziaria due extracomunitari ritenuti responsabili di ripetute cessioni di cocaina a numerosi ragazzi di Valfabbrica e dell’hinterland perugino. Nel corso dell’attività sono stati segnalati alla Prefettura ben venti assuntori di sostanze stupefacenti. Durante i controlli è stato anche bloccato un ventenne di Valfabbrica trovato in possesso di tre “pezzi” di cocaina. Per lui è scattata la segnalazione.