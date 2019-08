La scienza torna a fare spettacolo a L'Isola di Einstein

Occasione speciale, questa sera, per gli amanti dell’astronomia con la manifestazione l’Isola di Einstein, il festival internazionale della scienza in programma a Isola Polvese da oggi a domenica. Due gli appuntamenti dedicati alla scoperta del cielo stellato e dello spazio: crociere astronomiche in partenza alle 20.30 e alle 22 da San Feliciano alla volta di un punto di osservazione del cielo stellato al centro del lago, e la conferenza spettacolo alle 21.30 sull'isola "Un piccolo passo", dedicata alla storia dell'Apollo 11 e alla conquista della Luna. A cinquant’anni dall’allunaggio, la storia dello sbarco sulla luna raccontata dallo storico, divulgatore e youtuber Adrian Fartade.



