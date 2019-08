Inizio delle lezioni posticipato per l'inaugurazione della Carducci

La nuova “Carducci” sarà inaugurata giovedì 12 settembre, ma la prima campanella suonerà il lunedì successivo, il 16 alle ore 8, posticipando così l’inizio ufficiale dell’anno scolastico, previsto per mercoledì 11 nel resto della regione. E così sarà anche per tutti gli alunni dell’istituto comprensivo numero 2 di Foligno.

Non è stato ancora ufficializzato l’orario della cerimonia, né gli esponenti istituzionali che vi parteciperanno.

Non è escluso, tuttavia, che possa parteciparvi il commissario straordinario alla ricostruzione, Piero Farabollini, che era venuto in visita al cantiere già nei primi giorni dello scorso mese di aprile.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 29 agosto