Ternana, preso il vice Mammarella: ufficiale l'ingaggio di Celli

La Ternana individua il laterale mancino destinato a “coprire le spalle” a Mammarella. Si tratta di Celli, ingaggiato in regime di svincolo (contratto annuale) e presente alla ripresa della preparazione in vista della prima sfida casalinga stagionale delle Fere, quella di domenica 2 settembre contro il Potenza. Celli, romano, 25 anni compiuti a fine gennaio, è un mancino in grado di giostrare come “quarto di difesa” e come “quinto di centrocampo”. Ultima stagione a Teramo, con 20 presenze e 2 reti.