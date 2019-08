A 85 anni ogni giorno apre la sua bottega

Ha 85 anni e ancora, ogni giorno, si presenta nella sua bottega di alimentari e al bar annesso. Nella piccola bottega del borgo di Montecolognola, a Magione, da quasi settant’anni Ottorino Piccafuoco è il re indiscusso del prosciutto. “Il prosciutto di Ottorino” è un nome che ha passato non solo il confine lacustre ma, ancora oggi, famiglie di Milano o di Torino che vengono in vacanza al Trasimeno fanno la loro sosta in questo storico negozio per portare nelle loro città i profumi tipici dell’Umbria.

