Cassa integrazione alle Distillerie Di Lorenzo

Cassa integrazione in vista alle distillerie Di Lorenzo di Ponte Valleceppi. Per una ventina di dipendenti, tra operai e impiegati, dovrebbe scattare l’accordo tra la Flai-Cgil, Rsu e azienda per l’attivazione da subito del più classico degli ammortizzatori sociali. A pesare sulla situazione dell’attività, al centro anche di problemi di carattere ambientale, è stato il venir meno di una commessa importante che ha acuito un contesto già difficile. La categoria e l’azienda si vedranno oggi in Confindustria per siglare l’intesa sulla cassa ordinaria a rotazione.

