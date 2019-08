Nelle frazioni neanche il container per la messa

Manca pure la chiesa dove pregare. A distanza di tre anni dal terremoto che ha sconvolto il Centro Italia un’altra tegola si abbatte sui terremotati delle zone più sperdute di Norcia dove, per vincoli vari, non è stato possibile installare container da adibire a luogo di culto. Il problema riguarda cinque frazioni del comune di Norcia per le quali si è mossa anche al diocesi che ha presentato domanda per posizionare, a proprie spese, a Valcaldara, Frascaro, Nottoria, Castelluccio e Forsivo, un modulo provvisorio per consentire a chi è rimasto di ritrovarsi insieme e poter celebrare, quando possibile, l’Eucaristia. È stato autorizzato solo quello di Forsivo. Per gli altri nulla da fare, troppo elevato sarebbe l’impatto all’interno del Parco dei Sibillini.

